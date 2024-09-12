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«Химки» объявили об уходе своего защитника в «Балтику»

«Химки» объявили об уходе своего защитника Олега Исаенко в «Балтику» из Мелбет Первой лиги на правах аренды.

«Защитник будет выступать за клуб из Калининграда до конца сезона-2024/2025», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Исаенко в прошлом сезоне сыграл 32 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. В текущем сезоне сыграл в двух встречах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

«Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 16 очков после девяти матчей. На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал» (19).