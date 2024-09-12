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Ван дер Варт объяснил, почему ему очень жаль Гарри Кейна

Ван дер Варт объяснил, почему ему очень жаль Гарри Кейна
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Бывший атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт заявил, что испытывает сочувствие к нападающему «Баварии» Гарри Кейну из-за отсутствия у него трофеев.

«Я рад, что он не перешёл в другой клуб Англии [из «Тоттенхэма»]. Он вышел из молодёжной системы «Тоттенхэма», этот клуб дал ему всё, а потом ты играешь за «Манчестер Юнайтед» и забиваешь «шпорам»? Это допустимо, но не для Гарри.

Его переход в «Баварию» оказался хорошим. Разумеется, он хочет что-то выиграть, а «Бавария» обычно выигрывает титулы каждый год. Кейн переходит в этот клуб, снова забивает 40 голов, а затем внезапно появляется один клуб из Леверкузена… Как сильно ему не повезло? Мне так жаль Кейна», — приводит слова ван дер Варта Goal.

В минувшем сезоне «Бавария» не победила ни в одном турнире впервые с 2012 года.

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