Черчесов прокомментировал переход Дзюбы в «Акрон»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов отреагировал на новость о переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Акрон».

«Давно слежу за этой командой, которую тем более тренирует мой земляк. Я был на её первом матче с «Локомотивом», это играющая команда, которая своими амбициями ещё может удивить. И Артёму этот клуб подходит, потому что «Акрон» играет в футбол. Поэтому у него будут шансы забивать, проявлять. И самое главное — Артём может этой молодой команде и клубу помочь в становлении, это будет один из таких этапов развития. Так что я думаю, что и игрок, и клуб нашли друг друга. Пожелаем им добиться своих целей», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Сегодня, 12 сентября, «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.