Черчесов: не помню, чтобы у нас были проблемы с Дзюбой в раздевалке

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос, может ли характер нападающего Артёма Дзюбы помешать «Акрону».

«Дело в том, что, когда о нём читаешь, такое чувство, что это пишут про другого футболиста. Я его тренировал длительное время в «Спартаке» и в сборной около пяти лет. И я не помню, чтобы у нас были проблемы в раздевалке. Он знает, как мотивировать футболистов, как их настраивать, за собой вести. Надеюсь, что такое чутьё у него не пропало», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Ранее «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Напомним, минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами.