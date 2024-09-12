Консейсау: обязательно обсужу с Роналду свой переход в «Ювентус», он ориентир для меня

Новоиспечённый португальский вингер «Ювентуса» Франсишку Консейсау ответил на вопрос, советовался ли он с экс-форвардом «старой синьоры» Криштиану Роналду перед переходом в туринский клуб.

«Криштиану Роналду? Я ещё не обсуждал с ним переход в «Ювентус», но обязательно сделаю это. Он является ориентиром для меня, как и для всех португальцев. Испытываю такое же желание становиться лучше, как и он», — приводит слова Консейсау Tuttosport.

Роналду выступал в составе «Ювентуса» с 2018 по 2021 год. За этот период португальский нападающий принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 101 голом и 22 результативными передачами. На текущий момент Роналду выступает в составе саудовского «Аль-Насра».

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