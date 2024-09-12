Жена Карпина рассказала, как муж следит за собой в 55 лет

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, рассказала, как муж следит за собой в 55 лет.

— Карпин отлично выглядит в свои 55. В чем секрет?

— Следит за собой, ухаживает. У меня, наверное, седых волос больше, чем у него.

— А как следит?

— Покупаю ему крема: ночные, для глаз. Ещё он ухаживает за волосами — дорогой шампунь, кондиционер для волос, масла для бороды. Валера не ленится в вопросе ухода за собой. Это даёт результат, – приводит слова Дарьи Sport24.

С 2009-го по май 2012 года Карпин возглавлял московский «Спартак», а после увольнения Унаи Эмери в конце 2012-го вернулся в клуб, где проработал до весны 2014 года. После этого работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и «Ростове», где продолжает руководить командой до сих пор. С августа 2021 года — главный тренер сборной России.