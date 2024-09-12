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Родри высказался о конкуренции с Винисиусом в борьбе за «Золотой мяч»

Родри высказался о конкуренции с Винисиусом в борьбе за «Золотой мяч»
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Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри ответил на вопрос о конкуренции с крайним нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором в борьбе за награду лучшему футболисту года «Золотой мяч».

«Люди говорят, что я буду конкурировать с Винисиусом в борьбе за «Золотой мяч», но он является человеком, которым я восхищаюсь. Он фантастический игрок. Очень горжусь тем, что участвую в этой гонке. Её исход будет зависеть от того, что люди ценят [в футболе]. Многие игроки заслуживают победы», — приводит слова Родри City Xtra со ссылкой на журналиста Марка Огдена.

В минувшем сезоне Родри выиграл чемпионат Англии, клубный ЧМ, Суперкубок Европы, а летом в составе сборной Испании завоевал золотые медали Евро-2024. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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