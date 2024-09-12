«Балтика» объявила о переходе нападающего Хызыра Аппаева

Между футбольными клубами «Балтика» и «Факел» достигнута договорённость о трансфере нападающего Хызыра Аппаева. Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

«Трудовое соглашение заключено до 31 мая 2026 года.

Мы рады приветствовать Хызыра в дружной семье Балтийцев и желаем успехов в нашем клубе!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Хызыр является воспитанником кабардино-балкарского футбола. Он играл за майкопскую «Дружбу», «Крылья Советов», ФК «Краснодар», «Ротор», «Газовик», «Ригу», «Авангард», «Арсенал», «Тамбов» и «Текстильщик».

В январе 2021 года Аппаев стал игроком «Факела». За воронежцев форвард провёл 119 матчей, забил 10 мячей и отдал 19 результативных передач. Всего же в Премьер-Лиге на счету Хызыра 101 матч.