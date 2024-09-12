Представитель Дзюбы: в последние месяцы было нелегко и мне, и Артёму

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артёма Дзюбы, прокомментировал переход форварда в «Акрон».

«В последние месяцы было нелегко и мне, и Артёму. Впрочем, за исключением одного трансферного окна в «Локомотиве» все эти периоды были довольно тяжёлые, нам стоило бы уже привыкнуть. Как говорится, лёгких путей не ищем, но хорошо всё то, что хорошо заканчивается. Жду с нетерпением, когда Артём выйдет на поле в майке «Акрона». Он невероятно мотивирован, очень соскучился по футболу, хочет скорее выйти на поле и помочь ребятам.

Мы уже находимся в Тольятти, пообщались с руководством, все на позитиве. Ждём с нетерпением матча с «Химками», надеюсь, уже там Артём сможет дебютировать за свою новую команду», – приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

Ранее «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Напомним, минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами.