В «Реале» объясняют плохую форму Винисиуса слухами о его переезде в Саудовскую Аравию — AS

В мадридском «Реале» считают, что крайний нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор находится не в лучшей форме на старте нынешнего сезона из-за ранее появившихся слухов о его потенциальном переходе в чемпионат Саудовской Аравии, которые отвлекли его внимание от игры за «Королевский клуб». Об этом сообщает AS.

По информации источника, в мадридском клубе переживают из-за результативности бразильского вингера, который в пяти матчах нынешнего сезона забил один гол, а также из-за его настроя на футбольном поле.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что клуб из Саудовской Аравии предложил Винисиусу зарплату в € 350 млн в год. Действующее трудовое соглашение игрока с «Реалом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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