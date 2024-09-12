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Стало известно, что «Атланта Юнайтед» попросила сделать Миранчука перед переходом в клуб

Стало известно, что «Атланта Юнайтед» попросила сделать Миранчука перед переходом в клуб
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Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о случае, предшествующем переходу полузащитника Алексея Миранчука в «Атланту Юнайтед» из «Аталанты».

«Когда всё было согласовано, началась финальная проверка. Клуб проверял всё, все соцсети Алексея, чтобы не было чего-то компрометирующего. Один пост в социальных сетях Миранчука попросили удалить», — сказал Прокопец в эфире программы «Это футбол, брат!».

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 результативных передач). Ранее Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».

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