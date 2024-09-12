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«Никто не ожидал этого, но я здесь». Артём Дзюба обратился к болельщикам «Акрона»

«Никто не ожидал этого, но я здесь». Артём Дзюба обратился к болельщикам «Акрона»
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Новоиспечённый нападающий «Акрона» Артём Дзюба обратился к болельщикам красно-чёрных в преддверии матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками», который состоится 15 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Дорогие болельщики! Никто не ожидал этого, но я здесь. Жду вас всех с нетерпением. Приходите, с «Химками» будет очень интересная игра, так как это наш прямой конкурент. Нам нужна победа, а без вашей поддержки будет это очень тяжело. Приходите, я надеюсь, что я там тоже буду. Удачи всем, увидимся. Пока-пока», — сказал Дзюба в видео в телеграм-канале «Акрона».

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.

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