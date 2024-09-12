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Футбольные власти Англии решили не наказывать Энцо за расистскую песню — The Telegraph

Футбольные власти Англии решили не наказывать Энцо за расистскую песню — The Telegraph
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Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение не подвергать санкциям опорного полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса за расистскую песню в адрес игроков сборной Франции, исполненную футболистами аргентинской национальной команды после победы в финале Кубка Америки с Колумбией (1:0). Об этом сообщает The Telegraph.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 04:20 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
ДВ
Колумбия
1:0 Мартинес – 112'    

Напомним, о наличии этой песни стало известно из прямого эфира Фернандеса в его аккаунте в социальной сети.

По информации источника, 23-летний полузащитник не подвергнется наказанию со стороны FA, поскольку инцидент с песней произошёл не на территории Англии. По этой причине рассмотрение данного эпизода находится в юрисдикции ФИФА.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Энцо Фернандес принёс извинения французским футболистам «Челси».

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