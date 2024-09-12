Спортивный юрист назвал инициатора перехода Сафонова в «ПСЖ»

Юрист Юрий Зайцев назвал спортивного директора «ПСЖ» Луиша Кампуша инициатором перехода в парижский клуб Матвея Сафонова из «Краснодара».

«Кампуш знает Матвея достаточно давно. Он ведёт его чуть ли не с 16 лет, и инициатива о приобретении Сафонова исходила именно от него. Когда стало известно, что Кейлор Навас не будет продлевать контракт, была поставлена задача найти нового вратаря, и Кампуш, зная Матвея, предложил Сафонова», — сказал Зайцев в эфире программы «Это футбол, брат!».

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан.