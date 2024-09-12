Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сначала Энрике удивился». Юрист — о подробностях перехода Сафонова в «ПСЖ»

«Сначала Энрике удивился». Юрист — о подробностях перехода Сафонова в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал о реакции главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике, когда ему предложили приобрести голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара».

«Сначала Энрике удивился, когда ему предложили российского голкипера, но потом он его изучил и сказал: «Да, это мой вратарь». И после этого сделку одобрило руководство «ПСЖ», и клуб напрямую связался с «Краснодаром», — сказал Зайцев в эфире программы «Это футбол, брат!».

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Однако Сафонов выходил на поле за французский клуб в товарищеских матчах.

Материалы по теме
Спортивный юрист назвал инициатора перехода Сафонова в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android