«Сначала Энрике удивился». Юрист — о подробностях перехода Сафонова в «ПСЖ»

Спортивный юрист Юрий Зайцев рассказал о реакции главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике, когда ему предложили приобрести голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара».

«Сначала Энрике удивился, когда ему предложили российского голкипера, но потом он его изучил и сказал: «Да, это мой вратарь». И после этого сделку одобрило руководство «ПСЖ», и клуб напрямую связался с «Краснодаром», — сказал Зайцев в эфире программы «Это футбол, брат!».

Напомним, российский вратарь перешёл в «ПСЖ» минувшим летом из «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Однако Сафонов выходил на поле за французский клуб в товарищеских матчах.