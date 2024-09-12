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Глава Ла Лиги: «Барселона» всё лучше и лучше понимает, как работает финансовый фэйр-плей

Глава Ла Лиги: «Барселона» всё лучше и лучше понимает, как работает финансовый фэйр-плей
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об экономическом положении «Барселоны».

«Когда я услышал об улучшении ситуации в «Барселоне», подумал, что Лапорта не из Барселоны, а из Бильбао. В экономическом плане они сократили фонд заработной платы и приложили много значимых усилий. «Барселона» всё лучше и лучше понимает, как работает финансовый фэйр-плей. Ей ещё предстоит большая работа, но, учитывая их доходы и сокращение расходов, они могут продолжить идти по правильному пути», — приводит слова Тебаса Marca.

Ранее появилась информация, что с января 2024 года максимально возможные затраты сине-гранатовых на зарплатный фонд увеличились с € 270 млн до € 426 млн.

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