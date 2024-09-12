В «Акроне» прокомментировали переход Артёма Дзюбы

Спортивный директор «Акрона» Алексей Власов прокомментировал переход нападающего Артёма Дзюбы в клуб.

«Артём Дзюба не нуждается в дополнительном представлении. Мы знаем его сильные качества, когда у нас появилась возможность его пригласить, мы быстро нашли компромисс. Все детали были улажены в заключительный день трансферного окна. Артём точно добавил внимания к «Акрону» своим приездом, теперь нужно заставить говорить о своей игре на поле», — приводит слова Власова «Матч ТВ».

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.