Гвардиола: перед матчами футболисты «Ман Сити» не хотят видеть меня, а я — их

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступает за то, чтобы у футболистов его команды была свобода и они больше общались друг с другом.

«По дороге на матчи я предпочитаю быть с персоналом и не беспокоить футболистов, но всегда слежу за ними. Они не хотят видеть меня, а я не хочу видеть их (улыбается)», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Гвардиола был назначен на пост главного тренера «Манчестер Сити» летом 2016 года. За этот период под его руководством «горожане» провели 476 матчей во всех турнирах, в которых они 353 раза одержали победу, 57 раз сыграли вничью и 66 раз потерпели поражение. Возглавляя «Манчестер Сити», Гвардиола шесть раз выигрывал чемпионат Англии, два раза Кубок Англии и четырежды Кубок английской лиги.

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