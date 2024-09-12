Сычёв назвал футболиста РПЛ, чьё игровое состояние ему нравится

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв оценил прогресс полузащитника красно-зелёных Алексея Батракова в текущем сезоне.

«Меня очень радует форма Алексея Батракова. Надеюсь, у него большое будущее. Если он будет показывать такой же зрелый уровень футбола, как сейчас, будет прогрессировать и пройдёт проверку медными трубами, то у Лёши всё будет хорошо. Самое главное — без травм», — приводит слова Сычёва Legalbet.

Батраков вошёл в 100 лучших молодых игроков мира по версии CIES FO.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.