Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сычёв назвал футболиста РПЛ, чьё игровое состояние ему нравится

Сычёв назвал футболиста РПЛ, чьё игровое состояние ему нравится
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сычёв оценил прогресс полузащитника красно-зелёных Алексея Батракова в текущем сезоне.

«Меня очень радует форма Алексея Батракова. Надеюсь, у него большое будущее. Если он будет показывать такой же зрелый уровень футбола, как сейчас, будет прогрессировать и пройдёт проверку медными трубами, то у Лёши всё будет хорошо. Самое главное — без травм», — приводит слова Сычёва Legalbet.

Батраков вошёл в 100 лучших молодых игроков мира по версии CIES FO.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Материалы по теме
Пиняев и Батраков вошли в 100 лучших молодых игроков мира по версии CIES FO
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android