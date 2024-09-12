В «ПСЖ» отреагировали на слухи об интересе к Осимхену

Стратегический советник «ПСЖ» Луиш Кампуш прокомментировал информацию об интересе французского гранда к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену, до конца нынешнего сезона выступающего в «Галатасарае» на правах аренды.

«Делали ли мы предложение по Осимхену? Нет. Мы обсуждали кандидатуру Осимхена так же, как и кандидатуру других нападающих. Понимаю, почему меня связывают с Виктором, ведь именно я привёл его в «Лилль». Разумеется, он мог бы являться одной из опций [для усиления нападения]. Но мы пришли к выводу, что очень довольны Гонсалу Рамушем, Рандалем Коло Муани и Марко Асенсио», — приводит слова Кампуша AllezParis.

Действующее трудовое соглашение игрока с неаполитанским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 100 млн.

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