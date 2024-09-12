Жена Карпина: Валера в принципе не жалуется никогда и ни на что

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина заявила, что её муж никогда не жалуется.

— Часто слышите от мужа: «Я устал»?

— Я понимаю, что он устал. Они иногда приезжают домой на автобусе в семь утра и не знают: то ли ложиться спать, то ли уже встречать новый день. Представьте, какой это стресс для организма. Тяжело не только футболистам, но и тренеру. 55 лет — не 25. Но сам он ни разу не сказал мне, что устал. Валера в принципе не жалуется никогда и ни на что.

— Даже вам?

— А какой смысл? Если жалуешься, нужно предпринимать какие-то решения, что-то менять. А если не меняешь, смысл жаловаться? Это и есть позиция Валеры, – приводит слова Дарьи Sport24.

С 2009-го по май 2012 года Карпин возглавлял московский «Спартак», а после увольнения Унаи Эмери в конце 2012-го вернулся в клуб, где проработал до весны 2014 года. После этого работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и «Ростове», где продолжает руководить командой до сих пор. С августа 2021 года — главный тренер сборной России.