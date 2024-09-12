Захарян: все понимают, что сезон начался для «Реала Сосьедад» неудачно

Российский полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян высказался о старте команды в новом сезоне Ла Лиги.

«Все понимают, что сезон начался неудачно, нет никакой паники и разочарования. Все работают на 100% и знают, что надо набирать очки. Задачи – как минимум попасть в еврокубки», – сказал Захарян в эфире телеканала «Матч! Футбол 1».

После четырёх туров команда располагается на 13‑м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав четыре очка.

21-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.