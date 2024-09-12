В «Реале» обеспокоены возможным недовольством игроков количеством времени на поле — Marca

Руководство мадридского «Реала» беспокоится, что в нынешнем сезоне ряд футболистов «сливочных» может начать высказывать недовольство из-за количества получаемого игрового времени и роли в команде. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, боссы «Королевского клуба» понимают, что главному тренеру команды Карло Анчелотти будет сложно найти идеальную формулу, чтобы предоставить необходимое количество игрового времени таким футболистам, как Эндрик, Арда Гюлер, Браим Диас, Орельен Тчуамени и Камавинга.

Подчёркивается, что ранее в клубе были обеспокоены сообщениями крайнего нападающего Родриго Гоэса, выражавшего непонимание своей роли в стане «сливочных». Однако в «Реале» крайне ценят универсальность бразильского футболиста.

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