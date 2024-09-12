Шалимов: переход Дзюбы в «Акрон» лучше, чем завершение карьеры

Российский тренер Игорь Шалимов заявил, что переход нападающего Артёма Дзюбы в «Акрон» является «хорошей историей» для российского футбола, поскольку футболисту ещё рано завершить карьеру.

– Дзюба не первый раз уходит в команды из нижней части таблицы. Он был в «Арсенале», «Томи». Там он себя хорошо проявлял, но был немного моложе. Дзюба нашёл команду в РПЛ — это уже хорошо. Для «Акрона» это тоже хорошее подписание. Посмотрим, как это всё будет развиваться, остаётся только пожелать удачи Артёму.

— Возраст не станет помехой для Дзюбы?

— Всё зависит от его формы. Артём — бомбардир, он не обладал какими‑то особыми беговыми данными.

Переход Дзюбы в «Акрон» лучше, чем завершение карьеры. Вокруг него всё время что‑то происходит, он привлекает народ. Артём ещё пошумит, — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Сегодня, 12 сентября, «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.