Глава «Аль-Ахли»: мы действительно хотели купить Винисиуса и Осимхена летом

Глава саудовского «Аль-Ахли» Халед Аль-Исса подтвердил информацию, что минувшим летом клуб пытался осуществить трансферы вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

«У нас было желание пригласить такого крайне видного вингера, как Винисиус из мадридского «Реала», но во время переговоров случилась неожиданность: наш нападающий Фирас Аль-Бурайкан решил покинуть клуб. Тогда наш приоритет сместился с покупки вингера на усиление нападения в связи с [возможным] уходом Аль-Бурайкана. Тогда мы вступили в переговоры с Айваном Тони и Виктором Осимхеном. Всё закончилось приходом Тони в клуб», — приводит слова Аль-Иссы Goal со ссылкой на Koora Rotana.

Ранее в СМИ появлялась информация, что клуб из Саудовской Аравии предложил Винисиусу заработную плату в размере € 350 млн.

Материалы по теме В «Реале» объясняют плохую форму Винисиуса слухами о его переезде в Саудовскую Аравию — AS

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу: