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Сааведра: Глушенков — лучший футболист РПЛ, причём с большим отрывом

Сааведра: Глушенков — лучший футболист РПЛ, причём с большим отрывом
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Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра назвал лучшего футболиста в РПЛ. По мнению чилийца, таковым является нападающий «Зенита» Максим Глушенков.

«Лучший футболист РПЛ сейчас? 100% Глушенков, причём с большим отрывом. Он меня очень сильно удивил, когда мы играли против «Локомотива». Он делает разницу на поле, я уверен, что сможет заиграть в большом европейском клубе. В «Зените» он продолжает демонстрировать свой высокий уровень игры», — приводит слова Сааведры «РБ Спорт».

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» минувшим летом. В июле и августе нападающий принял участие в пяти матчах чемпионата России, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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