Экс-игрок «Акрона» Макаров: с Дзюбой команда не вылетит из РПЛ

Бывший игрок «Акрона» Сергей Макаров отреагировал на переход 36-летнего экс-нападающего «Локомотива» и сборной России Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

«Акрон» он усилит, и с ним команда не вылетит из РПЛ. Дзюба всё равно сильный нападающий, но в целом с «Акроном» карьера, понятно, загибается — возраст… А так поможет команде, отыграет ещё сезон и, наверное, завершит карьеру. Ну, может, два. Почему не в Медиалигу? Ещё хочет поиграть в профессиональный футбол, а после «Акрона» — может быть. Медиалига — это всё-таки уровень второй половины ФНЛ-1. Мне так кажется. А он хочет ещё поиграть в РПЛ», — приводит слова Макарова Metaratings.

Ранее «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Напомним, минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами.