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Барко, Гонду и Соболев — самые дорогие покупки РПЛ минувшего лета по версии Transfermarkt

Барко, Гонду и Соболев — самые дорогие покупки РПЛ минувшего лета по версии Transfermarkt
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В ночь с 12 на 13 сентября в Российской Премьер-Лиге закрылось летнее трансферное окно, действовавшее с 24 июня.

Согласно информации аналитического портала Transfermarkt, самой дорогостоящей покупкой в минувшее летнее трансферное окно стал переход атакующего полузащитника Эсекьеля Барко в московский «Спартак» из «Ривер Плейт» за € 14 млн.

На второй строчке расположился переход нападающего Лусиано Гонду из «Аргентинос Хуниорс» в санкт-петербургский «Зенит», оценивающийся в € 12 млн.

На третьем месте находится переход российского форварда Александра Соболева из «Спартака» в стан сине-бело-голубых за € 10 млн.

После семи туров чемпионата России первое место с 17 очками занимает «Зенит». На второй строчке располагается «Краснодар» (15 очков). Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (15 очков).

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