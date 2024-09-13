Transfermarkt: «Зенит» потратил € 42,86 млн минувшим летом, «Спартак» — € 27,2 млн

В ночь с 12 на 13 сентября в Российской Премьер-Лиге закрылось летнее трансферное окно, действовавшее с 24 июня.

Согласно информации аналитического портала Transfermarkt, в минувшее трансферное окно больше всего денежных средств потратил санкт-петербургский «Зенит» — € 42,86 млн. На втором месте расположился московский «Спартак», потративший € 27,2 млн. На третьем месте находится «Краснодар» — € 12,75 млн.

Самой дорогой покупкой сине-бело-голубых стал нападающий Лусиано Гонду, перешедший из «Аргентинос Хуниорс» за € 12 млн. Красно-белые больше всего заплатили за полузащитника Эсекьеля Барко, пришедшего в клуб из «Ривер Плейт» за € 14 млн. Самым дорогим приобретением «быков» стал центральный защитник Диего Коста — € 7,5 млн.

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