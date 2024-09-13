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РПЛ назвала имена игроков и тренеров, дисквалифицированных на 8-й тур

РПЛ назвала имена игроков и тренеров, дисквалифицированных на 8-й тур
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Официальный телеграм-канал Российской Премьер-Лиги опубликовал полный список футболистов и тренеров, которые не смогут принять участие в матчах 8-го тура чемпионата России из-за дисквалификации.

8-й тур РПЛ пропустят четыре игрока. В их число вошли полузащитник Иван Башич из «Оренбурга» и правый защитник «Спартака» Даниил Денисов, которые получили в семи стартовых турах по четыре предупреждения, а также нападающий «Краснодара» Джон Кордоба и хавбек «Спартака» Роман Зобнин, удалённые с поля в предыдущем 7-м туре.

Дисквалифицированный тренер перед новым туром чемпионата один — возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев, на счету которого четыре жёлтые карточки.

В 8-м туре РПЛ «Краснодар» встретится дома с «Ростовом», «Спартак» проведёт выездной матч с махачкалинским «Динамо», «Оренбург» на своём поле сыграет с «Локомотивом».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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