Криштиану Роналду: я соревнуюсь даже со своими детьми, ничего не даю просто так

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своём соревновательном духе.

«Мои дети, они такие же, как я. Я их не учу, но они видят на моём примере, потому что иногда, когда я проигрываю, я злюсь, иногда плачу, в зависимости от момента.

Они в чем-то одинаковы, поэтому даже со своими детьми я соревнуюсь, я всегда хочу победить. Я ничего не даю просто так», — приводит слова Роналду Daily Mail.

Действующий контракт Роналду с клубом рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн. В нынешнем сезоне португальский нападающий принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Роналду в отпуске играет с детьми