Защитник «Ростова» Сако — лидер РПЛ по количеству перехватов

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Телеграм-канал статистического оператора РУСТАТ опубликовал рейтинг лучших игроков Российской Премьер-Лиги по количеству перехватов в семи стартовых турах национального первенства текущего сезона.

Лучшим футболистом РПЛ по этому показателю стал центральный защитник «Ростова» Умар Сако, на счету которого 70 совершённых перехватов. Второе место в рейтинге с 67 перехватами занял центральный защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов. Тройку лучших замкнул центрбек воронежского «Факела» Сергей Божин — 65 перехватов.

На четвёртую строчку рейтинга попал центральный защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко — 63 перехвата. Сразу четыре футболиста вошли в топ-8 с одинаковым показателем 60 перехватов — центральные защитники Эдгардо Фаринья («Химки»), Жерзино Ньямси («Локомотив»), Родриго Эсковаль («Акрон») и Данила Прохин («Оренбург»).