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Нападающий «Спартака» стал лучшим дриблёром РПЛ в семи стартовых турах

Нападающий «Спартака» стал лучшим дриблёром РПЛ в семи стартовых турах
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Телеграм-канал статистического оператора РУСТАТ опубликовал рейтинг лучших игроков Российской Премьер-Лиги по количеству удачных обводок в финальной трети поля в семи стартовых турах нынешнего чемпионата.

Лучшим футболистом РПЛ по этому показателю стал нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда, на счету которого 22 удачные попытки дриблинга в финальной трети. Второе и третье места в рейтинге с 14 успешными обводками заняли вингеры Брайан Мансилья («Оренбург») и Лечи Садулаев («Ахмат»).

Позиции рейтинга с четвёртой по шестую разделили вингеры Илья Самошников («Локомотив»), Солтмурад Бакаев («Акрон») и Эгаш Касинтура («Динамо» Махачкала) — по 13 удачных обводок в финальной трети поля. В топ-8 также вошли полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян и вингер «Зенита» Педро, которые смогли успешно обвести соперника недалеко от его ворот 12 раз.

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