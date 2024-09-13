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Криштиану Роналду первым в мире набрал 1 млрд подписчиков в социальных сетях

Криштиану Роналду первым в мире набрал 1 млрд подписчиков в социальных сетях
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сообщил, что набрал 1 млрд подписчиков в социальных сетях. Он стал первым в истории, кому покорилось это достижение.

«Мы создали историю — 1 млрд подписчиков! Это больше, чем просто цифра — это подтверждение нашей общей страсти, драйва и любви к игре и за ее пределами.

От улиц Мадейры до самых больших сцен в мире, я всегда играл за свою семью и за вас, и теперь 1 миллиард нас вместе. Спасибо за веру в меня, за поддержку и за то, что являетесь частью моей жизни. Лучшее ещё впереди, и мы будем вместе побеждать и творить историю», — написал Роналду в своей социальной сети.

Действующий контракт Роналду с клубом рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн. В нынешнем сезоне португальский нападающий принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

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