Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владелец «Фамаликана» заблокировал переход капитана в чемпионат России

Владелец «Фамаликана» заблокировал переход капитана в чемпионат России
Аудио-версия:
Комментарии

Израильский миллиардер Идан Офер, который владеет акциями португальского «Фамаликана» заблокировал трансфер капитана клуба Ричелли в один из российских клубов, сообщает One.co.il.

По данным источника, функционер ещё в январе наложил вето на любые действия с клубом, связанным с Россией.

Ранее сообщалось, что интерес к центральному защитнику проявляли «Спартак» и «Динамо».

Футболист выступает в португальском чемпионате с 2019 года. Защитник начинал свою профессиональную карьеру в бразильском клубе «Мирасол». По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается примерно в € 3 млн.

На данный момент «Фамаликан» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, записав в свой актив девять очков. От лидирующего «Спортинга» команда отстаёт на три очка.

Материалы по теме
Трансферное окно в РПЛ – всё! Джикия и Дзюба снова в деле, а «Локо» забрал топ-мексиканца
Трансферное окно в РПЛ – всё! Джикия и Дзюба снова в деле, а «Локо» забрал топ-мексиканца

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android