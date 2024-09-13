Владелец «Фамаликана» заблокировал переход капитана в чемпионат России

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Израильский миллиардер Идан Офер, который владеет акциями португальского «Фамаликана» заблокировал трансфер капитана клуба Ричелли в один из российских клубов, сообщает One.co.il.

По данным источника, функционер ещё в январе наложил вето на любые действия с клубом, связанным с Россией.

Ранее сообщалось, что интерес к центральному защитнику проявляли «Спартак» и «Динамо».

Футболист выступает в португальском чемпионате с 2019 года. Защитник начинал свою профессиональную карьеру в бразильском клубе «Мирасол». По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается примерно в € 3 млн.

На данный момент «Фамаликан» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, записав в свой актив девять очков. От лидирующего «Спортинга» команда отстаёт на три очка.

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