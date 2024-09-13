Ламин Ямаль: не хочу, чтобы за меня платили € 120 млн. Надеюсь, никогда не покину «Барсу»

17-летний вингер и воспитанник клубной академии «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что хотел бы провести всю карьеру в составе сине-гранатовых.

«Я не хочу, чтобы за меня платили эти 120 миллионов, потому что тогда мне придётся покинуть «Барсу». Надеюсь, я никогда не покину «Барсу», я хочу стать легендой», – сказал Ямаль в эфире El Hormiguero.

Футбольно-аналитический портал Transfermarkt оценивает потенциальную трансферную стоимость 17-летнего атакующего полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля в € 120 млн. В текущем сезоне футболист принял участие в четырёх матчах за клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение Ямаля с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2026 года.