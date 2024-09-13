Радимов отреагировал на переход Дзюбы в «Акрон»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в «Акрон».

«Понятно, что никто из клубов топ 5 Дзюбой не интересовался, но продолжить карьеру у него есть стимул. Хорошо, что Дзюба останется в РПЛ. Всем от этого будет интересно. Авторитет Дзюбы гораздо выше, чем у тренера и других игроков», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года.

На данный момент «Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков.

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