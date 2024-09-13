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«Моя жизнь никогда не будет прежней». Футболист «Сочи» Сааведра – о русской бане

«Моя жизнь никогда не будет прежней». Футболист «Сочи» Сааведра – о русской бане
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Чилийский полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра высказался о русской бане и кухне.

«Русская кухня — просто топ. Очень люблю хинкали, хачапури и борщ, конечно же. В России мне нравится вся еда. Очень люблю десерты. И в целом всю российскую культуру. Русская баня? Я очень знаком с ней. Это было просто невероятно. Мы ходили вместе с командой в русскую баню, и могу сказать, что это я запомню на всю свою жизнь. Если честно, то я думал, что умру после посещения русской бани. Моя жизнь никогда уже не будет прежней», — приводит слова Сааведры «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сааведра принял участие в девяти матчах в Первой лиге и не отметился результативными действиями.

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