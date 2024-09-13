Морган: ставлю £ 10 тыс., что тен Хаг не выиграет АПЛ и ЛЧ в «Манчестер Юнайтед»

Британский журналист Пирс Морган высказался о главном тренер «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.
«Роналду выиграл 3 трофея Премьер-лиги и трофей Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед. Ставлю £ 10 тыс, которые пойдут на благотворительность, что он никогда не выиграет ни того, ни другого во главе « Манчестер Юнайтед», – написал Морган на личной странице в социальной сети X.
Напомним, после трёх туров нового сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, набрав три очка.
Команда одержала одну победу и потерпела два поражения. В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Саутгемптоном». Матч состоится 14 сентября.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире