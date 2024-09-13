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Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра сравнил уровень игры в РПЛ и Первой лиге

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра сравнил уровень игры в РПЛ и Первой лиге
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Чилийский полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра сравнил уровень игры в РПЛ и Первой лиге.

«Что касается уровня РПЛ, то там собрано большое количество игроков высокого уровня, особенно россиян. И также в Первой лиге много хороших игроков. В РПЛ команды играют в футбол, стараются контролировать мяч. Команды в РПЛ дают тебе играть, а в ФНЛ такого нет. Если сравнивать, то в ФНЛ команды играют низким блоком, такие схемы приходится взламывать», — приводит слова Сааведры «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сааведра принял участие в девяти матчах в Первой лиге и не отметился результативными действиями. На данный момент «Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, записав в свой актив 14 очков. В следующем туре «Сочи» встретится с «Ротором».

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