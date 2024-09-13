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Тен Хаг ответил Криштиану Роналду на критику

Тен Хаг ответил Криштиану Роналду на критику
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на критику со стороны португальского нападающего Криштиану Роналду. Ранее форвард «Аль-Насра» обвинил нидерландского специалиста в нехватке амбиций.

«Роналду сам сказал, что «Манчестер Юнайтед» не выиграет Премьер-лигу. Именно это он и сказал, если вы внимательно прочитали интервью. Он далеко отсюда, в Саудовской Аравии. У каждого может быть своё мнение, это нормально. Меня не волнуют разговоры о нас. Я знаю, в каком направлении мы движемся», – приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн. В нынешнем сезоне португальский нападающий принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

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