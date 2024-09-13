17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль оценил свои шансы в споре за «Золотой мяч».

«Золотой мяч»? Не думаю, что у меня есть шансы выиграть его в этом году», – сказал Ямаль в эфире El Hormiguero.

Воспитанник «Барселоны» Ламин Ямаль дебютировал за взрослую команду сине-гранатовых в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и девяти месяцев. В сентябре 2023 года в возрасте 16 лет и одного полного месяца футболист дебютировал за сборную Испании, в составе которой летом 2024 года стал чемпионом Европы. Футбольно-аналитический портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость 17-летнего атакующего полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля в € 120 млн.

17-летний Ямаль с голым торсом под музыку отдыхает на катере: