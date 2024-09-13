Дебютант сборной России Воробьёв: помотало меня в жизни — даже в такси хотел устроиться

Дебютант сборной России 26-летний нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв рассказал, через что ему пришлось пройти на пути к вызову в национальную команду.

«Много всего было после ухода из «Краснодара». Скажем так, меня помотало. Всё лето 2018 года я был без команды, не было предложений. От нечего делать уже было поехал в Крым, как позвонил бывший игрок «Краснодара» Евгений Шипицын и предложил поехать в Чехию.

Эту историю я уже много раз рассказывал. Ничего не получилось: полгода не было контракта и денег, билеты помогал покупать отец. Я махнул рукой и приехал домой. А что мне там было делать? Мне 21 год, я взрослый парень, деньги нужны. Хотел устроиться работать в такси, чтобы хоть что-то было. Идею не поддержал отец, отругал меня.

Дальше появился вариант с «Нижним Новгородом» (Нынешнее название клуба «Пари НН». – Прим. «Чемпионата»). Через полгода я ушёл в «Волгарь». Когда клуб вышел в Первую лигу, начался мой рост. За меня взялся Виталий Николаевич Панов, я стал много забивать и перешёл в «Оренбург». Дальше вы всё знаете (смеётся)», — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Полностью интервью с Дмитрием Воробьёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.