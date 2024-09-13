«Для меня всё кончено». Роналду объяснил свой уход из «Манчестер Юнайтед» в 2022 году

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду объяснил свой уход из «Манчестер Юнайтед» в 2022 году.

«Я не буду доказывать, был ли я прав или виноват, это больше не моя проблема. Я говорю только то, что должен говорить. Для меня всё кончено», – приводит слова Роналду The Guardian.

Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн. В нынешнем сезоне португальский нападающий принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, после трёх туров нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, набрав три очка.

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