Монтес назвал футболиста РПЛ, который сыграл большую роль в его переходе в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес рассказал, что футболист «Динамо» Луис Чавес повлиял на его трансфер в московский клуб.

«Чавес сыграл большую роль в моём переходе. Знаю, что я второй мексиканец в России. Консультировался с ним по многим вопросам. Благодаря Луису я узнал, что Москва — прекрасный город», — сказал Монтес на видео, опубликованном пресс-службой «Локомотива».

12 сентября «Локомотив» объявил о переходе мексиканского защитника Сесара Монтеса. Срок соглашения с игроком рассчитан до июня 2029 года, он будет выступать за «Локомотив» под 23-м игровым номером.

Предыдущим клубом защитника сборной Мексики была испанская «Альмерия», в которой он выступал с сентября 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Сесара Монтеса составляет € 3 млн.

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