Криштиану Роналду рассказал, по чему будет скучать после завершения карьеры

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, по чему будет скучать после завершения карьеры.

«Я буду скучать по адреналину от забитого гола и ощущения волнения. Думаю, мне этого будет не хватать, потому что в других аспектах жизни я могу это контролировать. Меня окружают прекрасные люди, у меня хороший бизнес, я всем доволен», — сказал Роналду в подкасте Рио Фердинанда.

Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн. В нынешнем сезоне португальский нападающий принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: