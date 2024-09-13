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Криштиану Роналду рассказал, по чему будет скучать после завершения карьеры

Криштиану Роналду рассказал, по чему будет скучать после завершения карьеры
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, по чему будет скучать после завершения карьеры.

«Я буду скучать по адреналину от забитого гола и ощущения волнения. Думаю, мне этого будет не хватать, потому что в других аспектах жизни я могу это контролировать. Меня окружают прекрасные люди, у меня хороший бизнес, я всем доволен», — сказал Роналду в подкасте Рио Фердинанда.

Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн. В нынешнем сезоне португальский нападающий принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

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