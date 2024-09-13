Дмитрий Воробьёв: сборная Вьетнама ближе к ФНЛ, чем к РПЛ

Дебютант сборной России 26-летний нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв ответил на вопрос об уровне сборной Вьетнама, с которой подопечные Валерия Карпина 5 сентября провели товарищеский матч (3:0).

— Уровень Вьетнама ближе к РПЛ или ФНЛ?

— Скорее, к ФНЛ. У Вьетнама не очень сильная команда, но они довольно неплохо технически оснащены. Были моменты, где они выходили из-под прессинга комбинациями через пас. У нас и в Премьер-Лиге есть команды, которые встанут сзади и будут только обороняться. Пусть болельщики догадываются, кого я имею в виду. Вьетнам и в атаку пытался играть. Нормальная команда, — рассказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Нападающий Дмитрий Воробьёв в матче с национальной командой Вьетнама дебютировал в составе сборной России, выйдя на замену на 63-й минуте.

Полностью интервью с Дмитрием Воробьёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.