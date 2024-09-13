Криштиану Роналду назвал кумиров своего детства

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду признался, что вырос, наблюдая за игрой двух бразильских легенд — Роналдо и Роналдиньо.

«Мне не нравятся сравнения. Я предпочитаю говорить, что они оставили футболу своё наследие. Могу сказать по факту: я выиграл больше индивидуальных титулов, чем они. Но они взяли Кубок мира. Я очень восхищаюсь этими игроками. Я вырос, наблюдая, как они играют. Кто из них лучше – не так важно», — приводит слова Роналду Sport Bible.

Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн. В нынешнем сезоне португальский нападающий принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

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