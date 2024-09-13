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Нападающий «Локомотива» Воробьёв: все едут в Таиланд, а для меня это большая деревня

Нападающий «Локомотива» Воробьёв: все едут в Таиланд, а для меня это большая деревня
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Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьёв высказался о туризме в Таиланде.

«Мог ли представить, что оказался бы во Вьетнаме, если бы не сборная? Нет. Все едут в Таиланд, а для меня это какая-то большая деревня. Во Вьетнаме цивильности нет: грязно, мусора много, еду готовят прямо на улице. Это не по мне. Летали с женой на Мальдивы, там всё красиво, аккуратно. Здесь сервиса нет, поэтому такой отдых не особо привлекает», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

5 сентября сборная России в выездном товарищеском матче крупно обыграла национальную команду Вьетнама (3:0). Забитыми голами отметились полузащитник Далер Кузяев и нападающий Тамерлан Мусаев, ещё один мяч был забит в результате автогола защитника вьетнамской сборной.

Полностью интервью с Дмитрием Воробьёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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