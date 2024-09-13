Георгий Джикия стал игроком «Химок», СКА всухую уступил дома «Трактору». Главное к утру

Бывший капитан «Спартака» центральный защитник Георгий Джикия продолжит карьеру в подмосковных «Химках», петербургский СКА всухую проиграл на своём льду челябинскому «Трактору» в регулярном чемпионате КХЛ, стала известна причина снятия четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана с теннисного турнира категории WTA-500 в Сеуле. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».