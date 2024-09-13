Георгий Джикия стал игроком «Химок», СКА всухую уступил дома «Трактору». Главное к утру
Бывший капитан «Спартака» центральный защитник Георгий Джикия продолжит карьеру в подмосковных «Химках», петербургский СКА всухую проиграл на своём льду челябинскому «Трактору» в регулярном чемпионате КХЛ, стала известна причина снятия четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана с теннисного турнира категории WTA-500 в Сеуле. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Георгий Джикия стал игроком «Химок».
- СКА проиграл третий из четырёх матчей на старте сезона, уступив всухую дома «Трактору».
- Стало известно, по какой причине Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Сеуле.
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- ЦСКА объявил о переходе Гуарирапы из «Сочи».
- Бывший форвард «Вашингтона» умер в возрасте 44 лет.
- Три очка Голдобина помогли «Спартаку» победить «Динамо» в московском дерби.
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