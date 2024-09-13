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Георгий Джикия стал игроком «Химок», СКА всухую уступил дома «Трактору». Главное к утру
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Бывший капитан «Спартака» центральный защитник Георгий Джикия продолжит карьеру в подмосковных «Химках», петербургский СКА всухую проиграл на своём льду челябинскому «Трактору» в регулярном чемпионате КХЛ, стала известна причина снятия четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана с теннисного турнира категории WTA-500 в Сеуле. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Георгий Джикия стал игроком «Химок».
  2. СКА проиграл третий из четырёх матчей на старте сезона, уступив всухую дома «Трактору».
  3. Стало известно, по какой причине Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Сеуле.
  4. Криштиану Роналду первым в мире набрал 1 млрд подписчиков в социальных сетях.
  5. ЦСКА объявил о переходе Гуарирапы из «Сочи».
  6. Бывший форвард «Вашингтона» умер в возрасте 44 лет.
  7. Три очка Голдобина помогли «Спартаку» победить «Динамо» в московском дерби.
  8. Нападающий Виталий Лисакович перешёл из «Рубина» в «Балтику».
  9. «Торпедо» отыгралось с 1:3 и победило ЦСКА в овертайме.
  10. Беллингем, Тчуамени и Милитао восстановились от травм — Marca.
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  12. WBO может в ближайшее время снять санкции с российского бокса.
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